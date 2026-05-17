Zu einem Impulsvortrag zum Thema Bestattungsvorsorge lädt das Mehrgenerationenhaus Frankenthal ein. Wie die Einrichtung mitteilt, wird die Referentin über das Thema informieren und Auskunft zu den neuen Bestattungsformen geben, die in Rheinland-Pfalz durch das neue Bestattungsgesetz möglich sind.

Referentin Eva Baro ist laut dem Veranstalter zertifizierte Vorsorgeberaterin bei der Trauerhilfe Göck, die den Frankenthaler Standort des Bestattungsinstitutes leitet. Das Angebot richtet sich an Jung und Alt gleichermaßen, heißt es in der Ankündigung.

Der Vortrag „Heute entscheiden - morgen entlasten“ findet statt am Dienstag, dem 19. Mai 17.30 bis 18.30 Uhr. Anmeldung bitte beim Koordinationsbüro des Mehrgenerationenhauses: Telefon 06233 3558911 oder E-Mail an mgh@frankenthal.de.