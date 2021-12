Der Fasnachtsverein Hessemer Kiesbolle hat seine für Januar geplanten vier Prunksitzungen wegen Corona abgesagt. Das hat Vorsitzender Rolf Alles auf Anfrage bestätigt. Er verweist auf die Unsicherheit hinsichtlich der dann geltenden Hygieneregeln: „Die Gästezahl im Saal reduzieren und den ganzen Abend Maske tragen – so könnte man ja keine Prunksitzung machen.“ Die verkauften Karten behalten ihm zufolge ihre Gültigkeit, „und bisher sind wir immer noch ausverkauft“, sagt Alles.

Termine für 2023 stehen schon fest

Die neue Planung sieht für 2023 diese Termine mit knapp sechsstündigem Programm vor: 21., 27. und 28. Januar sowie 4. Februar. Wer dennoch seine Karte zurückgeben möchte, meldet sich per E-Mail an susanne.ca@web.de oder petra.alles@outlook.de. Auch alle anderen öffentlichen Veranstaltungen, welche die Kiesbolle in der aktuellen Faschingssaison geplant hatten, fallen aus. Allerdings soll unbedingt, vielleicht im Mai, etwas stattfinden, bei dem die knapp 100 Kinder und Jugendlichen wenigstens ihre Tänze vorführen können.