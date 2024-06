Tägliche Ausflüge ins Schullandheim in Hertlingshausen bietet von Montag, 15., bis Freitag, 19. Juli, das Seniorenbüro der Stadt an. Die Fahrten starten jeweils um 10 Uhr. Die Teilnehmer werden an einer Bushaltestelle in der Nähe der eigenen Wohnung abgeholt und abends dorthin zurückgebracht.

Wer dabei sein will, sollte sich zunächst die gesamte Woche frei halten, teilt die Stadt mit. Der Grund: Die endgültige Busroute kann für jeden einzelnen Tag erst dann festgelegt werden, wenn alle Anmeldungen vorliegen. Rollatoren und zusammenklappbare Rollstühle können mitgenommen werden. Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen werden vom Schullandheim übernommen. Die Rückfahrt erfolgt gegen 16.30 Uhr. Begleitet werden die Fahrten von zwei Senioren und einem Ersthelfer.

Die Gebühr von 22 Euro pro Person ist laut Stadt vor Ort zu begleichen. Inhaber der Frankenthaler Ermäßigungskarte und Bezieher von Grundsicherung zahlen nur zehn Euro. Anmeldungen: montags bis donnerstags, 8.30 bis 13 Uhr, unter Telefon 06233 89563 oder per E-Mail an brigitte.sauer@frankenthal.de.