Das war eine knappe Angelegenheit: Mit nur einem Matchpunkt Vorsprung stehen die Herren 65 (4er) des TC Flomersheim am Ende der Medenrunde auf dem ersten Platz ihrer B-Klasse-Gruppe und sicherten sich damit den Titel. In der nächsten Medenrunde schlagen die Herren nun in der A-Klasse auf.

Gleich drei Mannschaften weisen am Saisonende an der Spitze der B-Klasse 8:2 Punkte auf. Neben den Flomersheimern sind das der TC Haßloch II auf Platz zwei und der TC Blau-Weiss Herxheim auf dem dritten Rang. Während Flomersheim eine Bilanz von 23:7 Matches aufweist, sind es beim TC Haßloch 22:8 und bei den Herxheimern 20:10.

„Vor dem letzten Spiel gegen die SG Diedesfeld/Postverein Neustadt wussten wir, dass wir diese mit 6:0 gewinnen müssen. Das haben wir dann auch geschafft“, berichtet Mannschaftsführer Manfred Neutert. So nervenstark zeigte sich die Mannschaft zu Saisonbeginn noch nicht. Denn gleich im ersten Spiel verloren die Flomersheimer Herren gegen den späteren Dritten Herxheim mit 2:4, wobei alle vier Einzel an den Gegner abgegeben wurden. Die ersten Erfolgserlebnisse der Saison gab es in den abschließenden Doppeln. „Dieser Start war schon ein wenig seltsam. Da waren wir einfach schlecht“, räumt Neutert ein.

Seit fünf, sechs Jahren spielt die Mannschaft schon zusammen und ließ sich durch diese Niederlage nicht aus der Bahn werfen. Gleich im zweiten Spiel gastierte der TCF beim am Ende Zweiten, dem TC Haßloch. Diese Partie gewann der TCF 4:2, holte immerhin schon zwei von vier Einzeln und machte am Ende wieder in den Doppeln den Sack zu. Gegen den TC Römerberg gewannen die Flomersheimer dann genau wie im abschließenden Duell 6:0. In der vorletzten Begegnung gegen die SG Meckenheim/TSV Haßloch gewann der TCF mit 5:1. Die beste Einzelstatistik weist der 72-jährige Robert Schindelmann mit 5:1 auf. „Wir haben versucht alle zur Verfügung stehenden Spieler einzusetzen“, sagt Neutert. Mitgeholfen haben: Willi Blechschmidt, Bernd Meyer, Heiner Kuffler, Helmut Müller, Harald Mechnich, Heinz Schade, Helmut Jakusch, Hans-Jürgen Steinborn, Robert Schindelmann und Manfred Neutert.

In der Doppelrunde der Pfalzliga erreichten die Herren 65 einen beachtlichen dritten Platz. Vom Verein gab es für die Meisterschaft eine Siegprämie, die bei einer Meisterschaftsfeier Ende September „verbraten“ wird, verrät Neutert.