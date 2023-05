Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fast vier Jahre hat der Ettlinger Marco Ruppert an „Wildwestwegs“ gearbeitet. In der Naturdokumentation nimmt der Filmemacher die Zuschauer mit entlang des Westwegs, dem ältesten und längsten Schwarzwälder Fernwanderwegs von Pforzheim bis zum 285 Kilometer entfernten Ziel nach Basel. Anfang Februar präsentiert er seinen Film in Kinos der Region, darunter in Frankenthal, Neustadt, Mannheim und Karlsruhe.

Marco Ruppert hat schon viele Naturparadiese auf der Welt entdeckt. Ein Wanderurlaub führte ihn in den Osten Kanadas und auch durch die Weiten der Vereinigten Staaten ist er schon getrampt.