Feldgeschworene sind heute nur noch in Bayern und Rheinland-Pfalz in der Landvermessung tätig. Ihr Ehrenamt führen sie bis an ihr Lebensende aus, sofern es die Gesundheit zulässt. Einer von ihnen ist der Mörscher Manfred Schroth. Den Job macht er bereits seit 50 Jahren.

Die Liebe zur Natur begleitet Manfred Schroth schon sein Leben lang. Als Landwirt habe er gelernt, dass man sie maßvoll nutzen müsse, berichtet der 80-Jährige, der sich in der Frankenthaler