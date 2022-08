Das Kirchheimbolander Unternehmen Hermed wird sich in den Jahren 2023 bis 2026 um die Bewirtschaftung der Medizintechnik in der Stadtklinik Frankenthal kümmern. Der Krankenhausausschuss hat diesen Auftrag am Donnerstag für rund 1,6 Millionen Euro an die Firma vergeben. Dass Wartung und Reparatur der Medizintechnik ein externer Dienstleister übernimmt, ist schon seit 2016 der Fall. Dieter Schiffmann (SPD) hinterfragte die Lösung, weil sie ihm im Vergleich zur Einstellung von zwei hauseigenen Medizintechnikern recht kostspielig erschien. Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) betonte, dass der Vertrag zum Teil auch Reparaturkosten abdecke und sich die Klinik mit Blick aufs Personal „eine gewisse Sicherheit erkaufe“. Dennoch sei es möglich, bei Auslaufen des aktuellen Auftrags Alternativen zu prüfen.