Herbstspektakel, Internationales Fest und verkaufsoffener Sonntag: Von 29. September bis 3. Oktober ist in der Frankenthaler Innenstadt ganz schön was los. Hier ein Überblick.

Rund um den Rathausplatz gibt es einen Herbstmarkt mit Kinderkarussells, Spielbuden und Imbiss- und Süßwarenständen. Ein großer Biergarten wird auf dem Rathausplatz aufgebaut, dort soll es jeden Tag Konzerte geben. Traditionell wird das Fest mit dem Fassbieranstich durch Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) und Miss Strohhut Sonja Erbach am Donnerstag, 29. September, um 17.30 Uhr, eröffnet. Den musikalischen Auftakt übernimmt von 18 bis 20.30 Uhr die Gaudiband der Donaudeutschen Landsmannschaft. Am Freitag, 30. September, steht von 18 bis 21.30 Uhr The Takanaka Club Band auf der Bühne. Am Samstag, 1. Oktober, 18 bis 21.30 Uhr, spielen The Bombshells. Zum Abschluss wollen die Zwoa Spitzbuam am Montag, 3. Oktober, 15 bis 18 Uhr, für gute Stimmung sorgen.

Offener Sonntag am 2. Oktober

Möglichst viele Besucher aus der Region wollen die Frankenthaler Einzelhändler am Sonntag, 2. Oktober, in ihre Geschäfte bringen, die von 13 bis 18 Uhr geöffnet sind. Die Meile der Autohändlergemeinschaft in der Speyerer Straße präsentiert neue Modelle und verspricht Beratung rund ums Auto. Auch das Autohaus Bukur in der August-Bebel-Straße sowie das Autohaus Bürkle in der Bahnhofstraße stellen ihr Angebot vor.

Ebenfalls um 13 Uhr beginnt das inzwischen 29. Internationale Fest des Beirats für Migration und Integration. In der südlichen Wormser Straße bieten internationale Kulturvereine und Gruppierungen kulinarische Spezialitäten und Informationen aus ihrer Heimat. Der Beirat für Migration und Integration sowie weitere Organisationen informieren über ihre Arbeit. Auf der Rathausplatzbühne gibt es ein internationales Musikprogramm und Darbietungen interkultureller Vereine, außerdem spielt die Big Band Octophones. Aygül Askin-Gezici, Vorsitzende des Beirats für Migration und Integration wird um 14 Uhr mit OB Hebich das Fest eröffnen.

Noch Fragen?

Ein Flyer, der über das Programm des Frankenthaler Herbstspektakels umfassend informiert, liegt in den Geschäften aus und ist am Informationsschalter des Rathauses erhältlich. Mehr unter www.frankenthal.de.