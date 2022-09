Ein für mehrere Hundert Besucher ausgelegter Biergarten, flankiert von Imbissbuden, Süßwarenständen und Kinderbelustigungen – das bis Montag dauernde Herbstspektakel ist nach der Corona-Pause zurück auf dem Rathausplatz.

Von einem Spektakel war bei dem auf Miniaturformat geschrumpften Oktobermarkt beim Auftakt am Donnerstag freilich noch nicht allzu viel zu spüren. Das kühle und regnerische Wetter hielt so manchen Feierlustigen von einem Besuch ab, sodass die meisten Biertische leer blieben. Dabei hätte doch nur der Rat von Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) befolgt werden müssen: „Wir sollten hier Wärmeinseln bilden.“ Angesichts der schwierigen Nachrichtenlage sei es angezeigt, auf dem Fest ein wenig Zerstreuung zu finden. „Wir haben etwas nachzuholen“, befand der OB.

Dann spielte die Musik auf der mit Kürbissen dekorierten Bühne, wo ein Fass Freibier auf den Anstich wartete. Marktmeister Klaus Junski hatte sicherheitshalber einen Zapfhahn aus Messing besorgt. Und Lederschürzen für die beiden Protagonisten. Es ging alles gut bei der gemeinsamen Aktion. Martin Hebich assistierte, Miss Strohhut Sonja Erbach schwang den Holzhammer. Drei satte Schläge – und der Gerstensaft schäumte. Von knapp werdender Kohlensäure keine Spur.

Höhepunkte am Sonntag

„Ich freue mich total“, rief eine strahlende Miss Strohhut und bedankte sich bei den Schaustellern, die auf einen „goldenen Oktober“ warten. Doch die Wetteraussichten fürs Wochenende sind alles andere als rosig. Dabei stehen die publikumswirksamen Höhepunkte am Sonntag noch bevor: Internationales Fest des Beirats für Migration und Integration in der südlichen Wormser Straße mit Bühnenprogramm auf dem Rathausplatz, verkaufsoffenem Sonntag von 13 bis 18 Uhr und Autoausstellungen an mehreren Stellen in der Innenstadt.

Termine

Samstag, 1. Oktober, 18 bis 21.30 Uhr: Auftritt der Band The Bombshells auf der Bühne auf dem Rathausplatz.

Sonntag, 2. Oktober, 13 bis 18 Uhr: verkaufsoffener Sonntag mit Automeile und Internationalem Fest. Von 13 bis 14 Uhr und von 14.30 bis 15.30 Uhr spielt die Big-Band Octophones. Dazwischen begrüßen um 14 Uhr Aygül Askin-Gezici, Vorsitzende des Beirats für Migration und Integration der Stadt, und Oberbürgermeister Martin Hebich die Gäste des Internationalen Fests. Ab 16 Uhr Vorführungen von Vereinen.