Mehr als 200 Kinder und Jugendliche haben während der Herbstferien zwei Wochen lang in der Integrierten Gesamtschule Robert Schuman die Angebote der Herbstschule genutzt.

Nach der Sommerschule hatte die Stadt Frankenthal in Zusammenarbeit mit dem Land zum zweiten Mal zentral in der Robert-Schuman-Schule diesen Förderunterricht. Die Nachfrage war größer als das Angebot. Rund 70 Kinder konnten laut Nina Pfeiffer, für die Organisation der Herbstschule bei der Stadtverwaltung zuständig, nicht aufgenommen werden. Die Nachfrage sei bei Kindern aus der Grundschule und Jugendlichen aus weiterführenden Schulen bis zur 8. Klasse etwa gleich stark gewesen.

Dank der Erfahrungen mit der Sommerschule konnten nun bereits einige Abläufe verbessert werden. So seien beispielsweise die Schulen besser in den Anmeldeprozess eingebunden worden, berichtet Pfeiffer. Trotzdem sieht sie weiteren Bedarf, mit den Schulen in den Dialog zu gehen, falls es zu weiteren Auflagen dieses Angebot kommen sollte.

Besser vorbereitet

Die Schüler seien jedoch besser vorbereitet in die Herbstschule gekommen als im Sommer, berichtet David Blaszczyk (27), einer von sieben Kursleitern, die schon in der Sommerschule dabei waren. Ein großer Teil der Schüler habe von den Stammlehrern Material mitbekommen, auf das die Betreuer zurückgreifen konnten. Auf diese Weise habe man gezielt Defizite der die Herbstschule besuchenden Jugendlichen angehen können. So könne besser auf die einzelnen Schüler eingegangen werden, die in den Kursen zwar weitgehend nach Jahrgangsstufen, aber nicht nach Schulen zusammengefasst wurden. Deshalb seien die Schüler innerhalb eines Kurses oft nicht auf demselben Wissensstand.

Hervorragend nannte Pfeiffer die Zusammenarbeit mit der gastgebenden Schule. So konnten die 23 Kursleiter und Helfer, in der überwiegenden Zahl Lehramtsstudenten, dieses Mal auch die White Boards im Unterricht verwenden. Von allen sei auf die Einhaltung des Hygienekonzepts geachtet worden.

Praxiserfahrung sammeln

Der 20-jährige David Radulovic war einer der frischen Kräfte im Kursleiterteam. Er studiert im ersten Semester an der Universität in Landau Politik und Englisch. Genau wie David Blaszczyk sieht er die Förderung in den Ferien als sehr sinnvolle Aktion. Sie sei ein Gewinn sowohl für die Schüler als auch für die Studenten und Abiturienten, die die Schüler anleiten.

„Meine Motivation, hier zu helfen, ist sehr groß“, sagt Radulovic. Er freute sich über das große Vertrauen, das den Studenten entgegengebracht wurde. Es sei sehr schön, sich in der Praxis ausprobieren zu können.

Die Lehramtsstudenten bekommen ihre Hilfe zudem als Pflichtpraktikum anerkannt, von denen sie mehrere im Studium leisten müssen. Während in einem „normalen“ Praktikum oft nur eine bis zwei Stunden vor Schülern gehalten werden müssten, sei man hier die volle Zeit gefordert, sagt Blaszczyk. Zurzeit werden Lehramtspraktika aufgrund der Covid-Situation auch online absolviert. Auch unter den Helfern sei die Kommunikation im Team sehr gut, ergänzt Radulovic. Man helfe und unterstütze sich gegenseitig.

Unterschiede beim Förderbedarf

Obwohl nicht alle Kinder ganz freiwillig in die Herbstschule kamen, sondern viele von ihren Eltern angemeldet und geschickt wurden, gebe es keine wirklichen Ausfälle und Verweigerer, sagen Radulovic und Blaszczyk übereinstimmend. Sie sehen ihr junges Alter als Vorteil an. „Vielleicht lassen sich die Kinder so besser einfangen“, meint Blaszczyk.

Noch genauer könnte man sich nach Ansicht der Beteiligten beim Thema Förderungsbedarf abstimmen. Da gebe es zum Teil wohl Unterschiede zwischen der Einschätzung durch die Eltern und den tatsächlichen Fähigkeiten der Schüler. So gab es Kurse, die nach Einschätzung der Lehramtsstudenten mit recht leistungsstarken Schülern besetzt waren. Flexibel sei die Zahl der Helfer in den einzelnen Kursen gehandhabt worden, sagt Pfeiffer. Da, wo die Unterschiede größer waren, seien auch einmal drei Betreuer zum Einsatz gekommen.