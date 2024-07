Aufbauend auf den Erfahrungen des vergangenen Jahres plant der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (EWF) in diesem Herbst eine Neuauflage der Laubsammelaktion mit Containern. Diese sollen im Zeitraum vom 28. Oktober bis 20. Dezember im wöchentlichen Rhythmus an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet und in den Vororten aufgestellt werden. Über diese zusätzliche und kostenfreie Entsorgungsmöglichkeit von Laub, Grünabfällen sowie Baum- und Heckenschnitt (bis zu einem Durchmesser von 15 Zentimetern) informierte Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) im Betriebsausschuss. Der EWF wird die Container täglich auf ihren Füllstand kontrollieren und bei Bedarf leeren. Insgesamt wurden 16 Standorte festgelegt: zwei im Stadtteil Lauterecken, zwei im Heßheimer Viertel, zwei in der Nordendsiedlung, sechs in der Innenstadt und vier in den Vororten, dort jeweils auf dem Kerweplatz.

Statt der Abrollcontainer werden in der Innenstadt aus Platzgründen kleine 2,5-Kubikmeter-Mulden aufgestellt und im Zeitraum vom 18. November bis 6. Dezember regelmäßig geleert. Der EWF schätzt die Kosten für den Fahrzeug- und Personaleinsatz auf rund 15.000 Euro.

Im Betriebsausschuss, der die Aktion begrüßte, wurde angeregt, weitere Sammelstandorte im Pilgerpfadgebiet und am Friedhof in Studernheim vorzusehen. Bürgermeister Knöppel sicherte eine Überprüfung zu.