Drei Herbstferienfreizeiten des Kinder- und Jugendbüros sind noch nicht ausgebucht. In der ersten Ferienwoche vom 11. bis 15. Oktober können Kinder zwischen sechs und elf Jahren den Pilgerpfad und die umliegenden Spielplätze erkunden. In der zweiten Ferienwoche vom 18. bis 22. Oktober gibt es noch freie Plätze in der Theaterfreizeit. Kinder zwischen acht und zwölf Jahren erarbeiten hier ein Theaterstück zum Thema Freundschaft, das am letzten Tag den Eltern präsentiert wird. In der Graffitifreizeit, die in der ersten Ferienwoche stattfindet, entwickeln Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren Ideen und besprühen einige von der Stadt bereitgestellte Flächen. Die Freizeiten kosten 55 Euro pro Kind. Inhaber der Ermäßigungskarte bekommen bei entsprechend ausgewiesenen Freizeiten Ermäßigung. Die Anmeldung ist unter www.unser-ferienprogramm.de/frankenthal möglich. Fragen beantwortet das Kinder- und Jugendbüro unter 06233 349228 oder kijub@frankenthal.de.