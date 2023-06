Ein Verletzter und 11.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagmorgen gegen 5.15 Uhr in der Straße Am Kanal im Bereich der Stadtsporthalle ereignet hat. Verursacht hat den Unfall ein Gullydeckel, den Unbekannte herausgehoben hatten. Die beteiligten Autos fuhren laut Polizeibericht hintereinander. Als der 38-jährige Fahrer im ersten Wagen über den Gullydeckel fuhr, wurde dieser hochgeschleudert und flog gegen die Front des nachfolgenden Pkw. Der 33-Jährige Fahrer im zweiten Auto wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.