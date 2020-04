Auch schwerstkranke und sterbende Menschen wollen in Zeiten von Corona betreut werden. Vor dieser Herausforderung steht der ambulante Hospizdienst für Frankenthal und den nördlichen Rhein-Pfalz-Kreis. Für die Mitarbeiter ist das eine schwierige Situation. Vor allem der persönliche Kontakt zu den Leuten fehlt.

Seit 15 Jahren begleitet der ambulante Hospizdienst in Frankenthal nach eigenen Angaben schwerstkranke und sterbende Menschen auf ihrem letzten Weg. Eine Aufgabe, die in Zeiten der Corona-Pandemie noch mal schwieriger geworden ist und die Mitarbeiter vor neue Herausforderungen stellt.

24 Ehrenamtliche und ein Team an Hospizfachkräften stehen sowohl den Patienten als auch den Angehörigen zur Seite, informiert der Hospizdienst. „Zuhören, Zeit schenken und der Person einen würdevollen und vor allem selbstbestimmten Abschied ermöglichen.“ So formuliert der Hospizdienst in einer Presseinformation das Ziel, das die Mitarbeiter motiviere, sich zu engagieren.

Häusliche Begleitungen eingestellt

Doch deren Arbeit ist durch die Corona-Pandemie noch etwas anspruchsvoller geworden. Und die Arbeit hat sich vom einen auf den anderen Tag verändert. Häusliche Begleitungen durch die Hospizbegleiter mussten dem Dienst zufolge komplett eingestellt werden. Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser sind teilweise gar nicht mehr, oder nur sehr eingeschränkt zugänglich.

Das hat zur Folge, dass es nur noch Risikobegleitungen gibt. Das bedeutet, dass die beiden Palliativ-Care-Fachkräfte, Gabi Eckert und Isabelle Volk, ihre Schützlinge nur noch mit den entsprechenden Schutzvorkehrungen begegnen. Und natürlich werde auch der empfohlene Mindestabstand eingehalten.

Persönlicher Kontakt komplett abgebrochen

Der persönliche Kontakt zu Begleitungen, die in Pflegeheimen lebten, sei komplett abgebrochen. Das sei für das Team nur schwer zu ertragen. „Es ist eine Katastrophe, was gerade passiert“, wird Gabi Eckert zitiert. Eine solche Situation haben weder sie noch Volk bislang erlebt. Und doch machen die beiden weiter.

Auch für die ehrenamtlichen Hospizbegleiter ist die Situation schwierig. Derzeit können sie den Kontakt zu den Menschen, die sie betreuen, nur telefonisch aufrechterhalten. Die regelmäßigen Besuche fallen weg. Das belastet, sagt der Hospizdienst. Über das Erlebte und was sie belastet, können sich die Ehrenamtlichen normalerweise bei ihren Gruppenabenden austauschen. Dort können sie sich auch Rat holen und Tipps bekommen.

Videochat ersetzt Gruppenabend

„Die Gruppenabende sind für die ehrenamtlichen Hospizbegleiter eine sehr wichtige Stütze. Aber nun müssen wir die Gruppenabende bis auf Weiteres ausfallen lassen“, wird Sandra Wiedemann, Sozialpädagogin und seit Mitte Januar Koordinatorin im ambulanten Hospizdienst für Frankenthal und den nördlichen Rhein-Pfalz-Kreis, zitiert. Sie hat eine Alternative gesucht und gefunden: Der Gruppenabend wird über Videochat angeboten. Bislang liege eine Anmeldung für den Videochat vor. Wiedemann sei aber gespannt, wie es sich entwickele. „Das ist natürlich freiwillig und auch nicht jedermanns Sache.“ Über Telefon, E-Mail oder mit kleinen „Motivationsdankeschön“ Karten halte sie in dieser Zeit Kontakt zu den Ehrenamtlichen, informiert der Dienst.

