Seit 1981 ist Helmut Dörr Mitglied des ASV Mörsch. Mehr als 30 Jahre lang ist er ehrenamtlich für seinen Herzensverein tätig. Für sein Engagement wurde Dörr nun für ein Jahr in den Club 100 des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) aufgenommen.

Die Auszeichnung wurde Helmut Dörr bereits in der Sportschule des Südwestdeutschen Fußballverbands (SWFV) in Edenkoben überreicht. Am Samstag folgt nun die