Ein schwer verletzter Pedelec-Fahrer musste nach einem Sturz mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Worms geflogen werden. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann am Sonntag gegen 12 Uhr auf dem Fahrradweg zwischen der Horchheimer Straße und dem Mondscheinweg in Worms einen Unfall. Der Pedelec-Fahrer stürzte ohne Fremdeinwirkung so unglücklich zu Boden, dass er sich dabei Verletzungen am Kopf und an der Schulter zuzog. Der Radweg musste für kurze Zeit gesperrt werden.