Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Zeitplan für das Gebäudeenergiegesetz müsse die Bundesregierung dieses neu aufsetzen. Das fordert der Kreisvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, Lucas Spiegel. Mit der Abstimmung im Bundestag vor der Sommerpause habe die Bundesregierung das umstrittene Heizungsgesetz, „das Millionen Immobilienbesitzer und Unternehmer in Kosten stürzt, einfach durchpeitschen“ wollen, so der Frankenthaler Unternehmer.

Er hält das Gesetz für „inhaltlich vermurkst“. Es müsse nun komplett neu aufgesetzt werden – mit einem Zeitplan, der es Experten und Verbänden erlaube, gehört zu werden, schließt sich Spiegel der Meinung der CDU im Bund an. Das Heizungsgesetz betreffe jeden Haushalt, jedes Unternehmen, jede öffentliche Einrichtung. Es dürfe die Menschen nicht überfordern. „Jetzt muss die Ampel endlich einen brauchbaren Entwurf vorlegen“, so Spiegel in einer Pressemitteilung.