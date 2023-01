Bis Anfang April finden in der Lutherkirche keine Gottesdienste mehr statt. Man ziehe stattdessen bis einschließlich Gründonnerstag, 6. April, in das neu renovierte und 2022 energetisch sanierte Gemeindehaus der Lutherkirchengemeinde, Bohnstraße 16, um.

Darüber informiert Jean-Christoph de Araujo, Pfarrer der Luther- und Friedenskirche, im Namen des Presbyteriums. Grund für die Entscheidung seien die hohen Heizkosten, erläutert de Araujo auf Nachfrage. Einmal pro Woche das Gotteshaus für im Schnitt 40 bis 65 Besucher hochzuheizen, während das Gemeindehaus durch eine kontinuierliche Nutzung bereits vorgewärmt sei, halte er ökologisch und finanziell für „Wahnsinn“. Zuletzt sei die Heizung in der Kirche auf 17 Grad eingestellt gewesen. Er selbst und etliche Besucher hätten das als sehr kalt empfunden. De Araujo hofft nun wieder auf eine höhere Beteiligung an den Gottesdiensten.

Start am Sonntag um 10.30 Uhr

Die Zusammenkünfte im geheizten Gemeindehaus beginnen sonntags jeweils um 10.30 Uhr – außer am ersten Wochenende des Monats, wo jeweils samstags um 18 Uhr abwechselnd in der Luther- und der Friedenskirchengemeinde ein „Gemeinsam-anders“-Gottesdienst gefeiert wird. Der Gottesdienst an diesen Sonntag, 29. Januar, wird musikalisch von Gudrun Nagel am Akkordeon begleitet, am Samstag, 4. Februar, 18 Uhr, tritt der Ökumenische Chor von Lutherkirche und St. Paul unter Leitung von Eva Decker (Klavierbegleitung Wolfgang Schostak) auf.