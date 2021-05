Mit dem Start des neuen Nahverkehrskonzepts zu Jahresbeginn rollen wieder Busse durch die Heinrich-Reffert-Straße in Studernheim. Ob das vergleichsweise schmale Sträßchen im Ortskern für die Belastung mit den schweren Fahrzeugen geeignet ist, soll nun mithilfe von Bodenproben ermittelt werden. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Für die Arbeiten werde die Fahrbahn am Dienstag, 11. Mai, zeitweise gesperrt. Außerdem gelte auf beiden Seiten der Straße Halteverbot. Die Durchfahrt sei trotzdem möglich, so die Stadt. Der Bus der Linie 468 fährt am Dienstag den Angaben zufolge nicht durch die Heinrich-Reffert-Straße, sondern auf seiner alten Route über die Sonnenstraße und die Oggersheimer Straße. Die neue Linienführung hatte bereits im Vorfeld des Fahrplanwechsels für Diskussionen im Ortsbeirat und unter den Anwohnern der Straße geführt.