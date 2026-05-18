Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die häufigste Todesursache – auch bei Frauen. Dennoch werden Risiken und Symptome bei ihnen oft zu spät erkannt. Mit dem Vortrag „Gesundes Herz – Wie Frauen ihre Herzen stärken“ greift das Heinrich Pesch Haus (HPH) dieses Thema auf.

Im Mittelpunkt des Vortrags stehen laut Ankündigung geschlechtsspezifische Unterschiede bei Herzerkrankungen. Studien würden zeigen, dass Frauen häufiger an den Folgen eines Herzinfarkts sterben – unter anderem, weil Symptome anders ausgeprägt sind und später diagnostiziert werden. Ziel der Veranstaltung ist es, ein stärkeres Bewusstsein für Warnzeichen, Risikofaktoren und Präventionsmöglichkeiten zu schaffen.

Als Referentin spricht Ann-Katrin Karcher, Oberärztin der Medizinischen Klinik B am Klinikum Ludwigshafen. Sie wird unter anderem die Wechselwirkungen zwischen Herz und Psyche erläutern, frauenspezifische Risikofaktoren erklären und Wege aufzeigen, wie Frauen ihre Herzgesundheit aktiv stärken können. Moderiert wird die Veranstaltung von Ulrike Gentner, stellvertretende Direktorin des HPH.

Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr im Heinrich Pesch Haus in der Frankenthaler Straße 229 in Ludwigshafen und dauert bis etwa 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind jedoch willkommen. Um Anmeldung per E-Mail an anmeldung@hph.kirche.org oder über die Webseite www.heinrich-pesch-haus.de/veranstaltungen wird gebeten. Die Vortrag findet in Kooperation mit den Gleichstellungsstellen der Städte Ludwigshafen und Frankenthal sowie des Rhein-Pfalz-Kreises statt.