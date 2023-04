Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach 32 Jahren ist Schluss: Am 1. Mai geht Heiner Dopp als Trainer beim Hockeyverband Rheinland-Pfalz/Saar in Rente. Betreut hat er dort in den vergangenen Jahren die männliche U14 sowie die U16. Seine Nachfolger übernehmen die Jobs in einer schwierigen Zeit für das Hockey in Rheinland-Pfalz.

Christian Trump, Eike Bumb, Niklas Meinert, Patrick Hablawetz, Nils Grünenwald, Lukas Pfaff, Fabio Bernhardt – es ist eine illustre Liste an Spielern. Sie alle haben eins gemeinsam: Irgendwann