Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen wird am Freitagmorgen am Landgericht Frankenthal der Prozess gegen einen 23-jährigen Syrer beginnen. Er soll bei einem Fluchtversuch im September 2023 in der JVA Frankenthal einen Mitarbeiter schwer verletzt haben. Der Mann muss sich in dem Verfahren vor dem Schwurgericht wegen versuchten Mordes verantworten. Er soll unter einem Vorwand zwei Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalt (JVA) Frankenthal in seine Zelle gelockt und einen der beiden mit einer Tellerscherbe in den Hals gestochen haben. Dass die Verletzung nicht tödlich war, ist nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft reiner Zufall. Im Verlauf des Fluchtversuchs sei ein weiterer Mitarbeiter verletzt worden. Laut Gericht war dies nicht der erste tätliche Angriff auf Vollzugsbeamte.

Der Angeklagte soll aus Sicherheitsgründen während der Hauptverhandlung, die am Freitag um 9 Uhr beginnt und für die bis Jahresende zehn weitere Termine angesetzt sind, durchgehend gefesselt bleiben. Darüber informiert eine Sprecherin des Gerichts auf Anfrage. Der Mann werde außerdem mit Abstand zu den übrigen Prozessbeteiligten sitzen. Zur Sicherung seien mehr Beamte als üblich im Einsatz. Besucher müssen vor dem Zugang zum Sitzungssaal eine Kontrolle durchlaufen. Das Landgericht rechnet mit einem hohen öffentlichen Interesse an dem Prozess.

