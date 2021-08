Skurriler Anlass für eine Prügelei: Weil er annahm, mit der Kamera einer Drohne unerlaubt gefilmt worden zu sein, ist ein 51 Jahre alter Mann in der Nacht auf Montag nach Angaben der Polizei in der Berliner Straße mit einem jungen Frankenthaler in Streit geraten. Der 22-Jährige hatte das neu gekaufte Gerät zu einem Testflug starten lassen. Das wiederum störte den älteren der beiden Kontrahenten. Bei der folgenden körperlichen Auseinandersetzung wurde der Drohnenpilot leicht verletzt. Gegen die Beteiligten haben die Beamten Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Hinweise, dass ohne Einverständnis Videoaufnahmen gemacht wurden, lägen nicht vor, heißt es in der Pressemitteilung. Hinweise von Zeugen an die Inspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.