Die ersten Damen der TG Frankenthal bestreiten am Sonntag, 26. September, 12 Uhr, ihr erstes Heimspiel in der neuen Saison in der Feldhockey-Regionalliga Süd. Gegner ist der SC SaFo Frankfurt, der sein erstes Spiel gegen Hanau verloren hat. Die TG-Damen haben am vergangenen Wochenende einen Punkt geholt, haben aber auch noch einige Baustellen.

Ein bisschen anders habe es sich beim Auftaktspiel gegen die Stuttgarter Kickers schon angefühlt, berichtet Kim Lauer. Für die Stürmerin war es das erste Pflichtspiel als frisch gewählte