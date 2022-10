Die Hauptaktivität des Vereins Lambsheimer Heimatfreunde (LHF) bleibt vorerst die Redaktionsarbeit zu dem Lambsheimer Schriftsteller Leo Rieger. Wie der wiedergewählte Vorsitzende Jochen Glatt anlässlich der Mitgliederversammlung mitteilt, ist nach wie vor geplant, Riegers Schriften in mehreren Bänden herauszubringen. Der fast vergessene Autor hat Anfang des 20. Jahrhunderts einen Roman geschrieben, der Einblick in das Leben in seinem Heimatort gibt. Gearbeitet wird in dem rund 160 Mitglieder zählenden Verein auch wieder an einem Kalender für 2023.

Julia Gilfert kommt zur Lesung

Für den Rest dieses Jahres stehen auf dem Veranstaltungsprogramm des LHF noch eine Lesung am 28. Oktober und eine Fahrt zum Otto-Dill-Museum in Neustadt am 3. Dezember. Die Lesung (19 Uhr, Bürgersaal) bestreitet die aus Lambsheim stammende Julia Gilfert. Sie erzählt in ihrem Buch „Himmel voller Schweigen“ vom Schicksal ihres Großvaters Walter Frick. Der Musiker fiel dem Euthanasieprogramm der Nationalsozialisten zum Opfer.

Vorstand



Vorsitzender Jochen Glatt, Stellvertreterin Wera Veith-Joncic, Rechnerin Dolores Adolf, Schriftführerin Christel Weiß.