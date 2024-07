Auch in diesem Jahr rufen die Industrie- und Handelskammern (IHK) bundesweit zur Teilnahme an der Kampagne „Heimat shoppen“ auf. Die Idee dahinter ist, Kunden für das Einkaufen vor Ort zu sensibilisieren und damit die Attraktivität der Einkaufsstandorte zu stärken.

In diesem Rahmen legen die städtische Stabstelle Wirtschaftsförderung, Standortentwicklung, Tourismus und der Frankenthaler City- und Stadtmarketingverein für die Zeit vom 8. August bis 10. Oktober wieder eine „ Frankenthal Heimat Shopping-Card“ auf. Wer in den teilnehmenden Geschäften für zehn Euro oder mehr einkauft, erhält laut Mitteilung der Stadt einen Sticker auf der Karte und kann im Anschluss an einer Verlosung teilnehmen. Zu gewinnen gibt es unter anderem Einkaufsgutscheine von Leder Stricker, Angela Mode, Design & Wein, Kaufhaus Birkenmeier sowie Sachpreise, etwa von Kisling Haushaltswaren, Photo Porst, Blickfang Schillinger oder Fahrrad Gruber.

Bisher nehmen an der Aktion „Heimat shoppen“ in der Stadt knapp 40 Läden teil, die auf der Seite www.frankenthal.de/heimatshoppen aufgelistet sind. Dort ist die „Shopping Card“ auch erhältlich. Geschäfte mit besonderen Angeboten können sich am Aktionswochenende vom 4. bis 6. Oktober beteiligen, an dem der City- und Stadtmarketingverein im Rahmen des Herbstspektakels und Internationalen Festes einen verkaufsoffenen Sonntag plant.

Händler, die noch am Heimatshoppen teilnehmen möchten, können eine E-Mail an stadtmarketing-tourismus@frankenthal.de senden. Rückfragen beantworten Daniel Strotmann und Sonja Wirth von der Stabstelle Wirtschaftsförderung, Standortentwicklung, Tourismus unter Telefon 06233 89932.