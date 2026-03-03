Einen Meilenstein in der Gesundheitsversorgung sehen Festredner mit der Erweiterung der Stadtklinik Frankenthal erreicht. Ende April werden die ersten Patienten erwartet.

Vom ersten Atemzug bis ins hohe Alter: Im neuen Anbau der Stadtklinik in Frankenthal soll ab Ende April sowohl die Geburts- als auch die Altersmedizin gebündelt werden. Auf den drei lichtdurchfluteten Etagen ist aber vor allem Platz für die Begleitung und Unterbringung von Patienten mit seelischen Krankheiten und Suchterkrankungen, für die in der neuen Abteilung für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik vier Stationen unmittelbar vor der Fertigstellung sind. Damit können auch die Bewohner aus den beiden stationären Einheiten in der Tagesklinik am Metznerpark ins Haupthaus umziehen.

Die allgemeine Psychiatrie und die gerontopsychiatrische Mehrgenerationenstation sind die ersten beiden Einheiten, die Ende April in den Anbau am südwestlichen Ende des Krankenhauses einziehen sollen. In den Tagen darauf sollen die Geburtshilfe und die Geriatrie folgen. Unter der Regie des Architekturbüros a|sh sander.hofrichter sind seit Herbst 2022 allein 111 stationäre Betten und 20 Plätze in der Tagesklinik entstanden. Die in Ludwigshafen ansässigen Planer kooperieren seit 16 Jahren mit der Stadtklinik, haben dort zunächst die Intensivstation umgebaut und später die Fassade renoviert.

Mehr zum Thema

Tausende weitere Patienten

„Mit diesen zusätzlichen Kapazitäten schaffen wir die Möglichkeit, künftig jährlich mehrere tausend weitere Patientinnen und Patienten bedarfsgerecht zu versorgen und Engpässe zu reduzieren“, erklärte Frankenthals Oberbürgermeister und Krankenhausdezernent Nicolas Meyer ( FWG) bei der offiziellen Eröffnung des Trakts am Montagnachmittag. Allein in den vergangenen zehn Jahren seien in der Stadtklinik tausende Kinder geboren, zehntausende Patienten stationär versorgt und mehr als hunderttausend ambulante Kontakte registriert worden, führte der OB weiter aus. In der Psychiatrie seien in diesem Zeitraum rund 13.000 Menschen vollstationär betreut worden.

Mehr zum Anbau der Stadtklinik

Frankenthal: Anbau der Stadtklinik steht

Stadtklinik: Anbau wird im März eröffnet

Stadtklinik: Was der Anbau die Stadt kosten dürfte

In den Zimmern für Psychiatriepatienten ist in Frankenthal auf viel Licht und gute Aussicht geachtet worden. Foto: Bolte

„Mit der Inbetriebnahme der neuen Stationen beginnt in Frankenthal die Psychiatrie 2.0“, freute sich die pflegerische Abteilungsleiterin Simone Borowski am Rande der Zeremonie. Dass Patienten in den mit maximal zwei Betten belegten Zimmern die Fenster öffnen und teilweise bis zum Haardtrand blicken oder sich in den architektonisch klug konzipierten Fluren frei und sicher bewegen könnten, nannte sie beispielhaft für die neue therapeutische Philosophie der „Healing Architecture“, die durch Lichtführung, klare Strukturen und funktionale Gestaltung Heilungsprozesse unterstützen will. „Das Ergebnis hat meine Erwartungen übertroffen“, erklärte Borowski, die seit mehr als 30 Jahren in der Stadtklinik arbeitet. „Ich freue mich für unsere Patienten und Mitarbeiter.“

Weitere fünf Millionen vom Land

„Es tut sich was in Frankenthal“, zeigte sich Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) beeindruckt vom Erweiterungsbau. Dort seien mehr als reine Funktionsräume entstanden. Das verschränkte Konzept biete der Stadt und dem Umland eine vielgestaltige, wohnortnahe und hochwertige Gesundheitsversorgung.

Als Einweihungsgeschenk hatte er nicht nur einen zweiten Bewilligungsbescheid aus dem Mainzer Gesundheitsministerium über rund 5,1 Millionen Euro dabei, mit dem insbesondere der Umzug aus dem Metznerpark gefördert wird. Bund und Land übernehmen rund 36,7 Millionen der insgesamt 51 Millionen Euro, die die Erweiterung gekostet hat. Zunächst war sie mit rund 41,4 Millionen Euro avisiert worden, ursprünglicher Eröffnungstermin war Spätsommer 2025.

Frankenthals Oberbürgermeister und Krankenhausdezernent Nicolas Meyer sowie Andor Toth (Mitte), Kaufmännischer Direktor der Stadtklinik, führen Ministerpräsident Alexander Schweitzer durch die neuen Stationen. Foto: Bolte

Sonderapplaus erhielt der Ministerpräsident für seine Zusicherung, „auch bei den nächsten Schritten an Ihrer Seite zu stehen“. In einem zweiten Abschnitt soll das 1979 in Betrieb genommene Haupthaus in der Elsa-Brändström-Straße in zwei Abschnitten generalsaniert und der Brandschutz ausgebaut werden. Erste Kostenschätzungen liegen bei weiteren 40 Millionen Euro.

Damit sollen die Unterbringungsqualität, Energieeffizienz und Behandlungsabläufe an moderne Standards angepasst werden, sagte Meyer. Der Erweiterungsbau sei ein erster Schritt in diese Richtung, „ein Zeichen der Verantwortung, des Vertrauens in die Zukunft – und ein klares Bekenntnis zur medizinischen Versorgung in Frankenthal“.

Termin

19. April, 11 bis 16 Uhr, Tag der offenen Tür im Erweiterungsbau der Stadtklinik Frankenthal mit Vorträgen, Führungen, Infoständen und Verpflegung.

