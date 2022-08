Die Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit Frankenthal verabschiedet sich am Sonntag, 4. September, von ihrem Leitenden Pfarrer Stefan Mühl. Der Gottesdienst, zu dem alle Gemeindemitglieder eingeladen sind und für den keine Anmeldung erforderlich ist, beginnt bereits um 10 Uhr (und damit eine Stunde früher als üblich) in der Kirche St. Ludwig. Ein Stehempfang im Pfarrgarten schließt sich an. Mühl war seit 1. November 2010 als Seelsorger in Frankenthal tätig und hat für den strukturellen Reformprozess „Gemeindepastoral 2015“, bei dem sich die sechs Frankenthaler Gemeinden zur Großpfarrei zusammenschlossen, gemeinsam mit den pfarrlichen Gremien und dem Pastoralteam die Verantwortung getragen. Nach einer Sabbatzeit von einem Vierteljahr übernimmt er am 1. Dezember die Pfarrei Heilige Edith Stein in Schifferstadt.