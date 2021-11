Mit Beginn der Adventszeit an diesem Wochenende ändern sich aufgrund der neuen Corona-Bekämpfungsverordnung in der Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit die Regeln für den Gottesdienstbesuch. Teilnehmen kann nur, wer nachweist, dass er vollständig geimpft oder genesen ist oder einen Test einer offiziellen Stelle (kein Selbsttest) vorlegt, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Von der Nachweispflicht befreit sind Kinder, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder die eine Kindertagesstätte besuchen und dort regelmäßig getestet werden. Gleiches gilt für Schüler, die sich wegen der Hygienekonzepte in den Schulen regelmäßig testen. Während des Gottesdienstes muss eine Maske getragen werden. Besucher, die nicht in häuslicher Gemeinschaft leben, müssen das Abstandsgebot einzuhalten.

Pfarrer Stefan Mühl appelliert an die Gläubigen, sich für die Gottesdienste samstags, 17.30 Uhr, in St. Jakobus und sonntags, 11 Uhr, in St. Ludwig telefonisch unter 0151 14879833 anzumelden. Außerdem rät er, wegen der Einlasskontrollen und der Registrierung der Kontaktdaten, 15 Minuten früher zu kommen.