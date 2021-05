Rund fünf Monate mussten die Katholiken in Frankenthal auf den sonntäglichen Kirchgang verzichten. Zum Pfingstfest soll es nun einen Neustart geben.

„Angesichts gesunkener Inzidenzzahlen und einer zunehmenden Anzahl Geimpfter will die Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit wieder öffentliche Gottesdienste anbieten“, informierte Pfarrer Stefan Mühl über einen Beschluss des Pastoralteams und des Vorstands des Pfarreirats. Die Präsenzgottesdienste werden zu den üblichen Zeiten gefeiert: in St. Jakobus samstags um 17.30 Uhr, in St. Thomas Morus Flomersheim sonntags um 9 Uhr und in St. Ludwig sonntags um 11 Uhr.

Bei einem größeren Anstieg der Inzidenzzahl sei eine erneute Absage der Gottesdienste möglich, erklärte Pfarrer Mühl auf Nachfrage. Für alle Gläubigen, denen eine Teilnahme am Gottesdienst zu riskant erscheine, gebe es weiterhin jeden Sonntag, 9 Uhr, den Live-Stream auf dem Youtube-Kanal der Pfarrei (außer an Pfingsten).

Ohne Gesang, mit Maske

Für den Gottesdienstbesuch gilt ein Hygienekonzept, das unter anderem die telefonische Anmeldung und Registrierung der Kontaktdaten, einen Mindestabstand von 1,50 Meter vor, während und nach dem Gottesdienst, den Verzicht auf Gemeindegesang und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (OP- oder FFP-2-Maske) während des gesamten Gottesdiensts vorschreibt. Nicht vorgeschrieben, aber empfohlen wird ein Schnell- oder Selbsttest vorab. Anmeldungen zu den Gottesdiensten sind unter der Handynummer 0151 14879833 zu folgenden Zeiten möglich: Montag, Mittwoch und Freitag von 10 bis 12 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 15 bis 17 Uhr.

Personalwechsel im Herbst

Anfang September steht in der Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit ein Wechsel an. Wie das Bistum Speyer mitteilt, kommt Pfarrer Leonard Katchekpele, derzeit in der Pfarrei Hl. Johannes XXIII. in Lambrecht, nach Frankenthal. Pater Christogonus Onyekachi Keke, Kaplan in Hl. Dreifaltigkeit, wechselt in die Pfarrei Heilige Cäcilia nach Ludwigshafen und unterstützt dort Pfarrer Dominik Geiger.