Die Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit muss erneut in den Lockdown gehen. „Angesichts der besorgniserregenden Entwicklung der Inzidenzwerte in Frankenthal in den letzten Tagen haben der Vorstand und das Pastoralteam beschlossen, die öffentlichen Gottesdienste bis auf Weiteres auszusetzen“, teilte Pfarrer Stefan Mühl mit. Die Pfarrei wolle damit ihren Beitrag zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung und zur Entlastung des Gesundheitswesens leisten. Erst wenn sich die Lage entspanne, könnten auch kurzfristig wieder Präsenzgottesdienste angesetzt werden, allerdings nicht vor Anfang April. Pfarrer Mühl lädt die Gemeindemitglieder zum Mitfeiern der Gottesdienste ein, die jeden Sonntag, 9 Uhr, auf dem Youtube-Kanal der Pfarrei live aus der Kirche St. Thomas Morus in Flomersheim übertragen werden, aber auch zu einem späteren Zeitpunkt angeschaut werden können.