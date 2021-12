An Heiligabend, 24. Dezember, und am Ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, ist der Weihnachtsmarkt in Frankenthal geschlossen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, Sonntag, 26. Dezember, öffnet er erst um 14 Uhr. Am 23. Dezember und von 27. bis 29. Dezember hat der Markt wie gewohnt von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Das teilt die Verwaltung mit.

Weil sowohl der 24. als auch der 31. Dezember auf einen Freitag fallen, wird der Wochenmarkt an diesen Tagen regulär aufgebaut. Auch für Dienstag, 28. Dezember, haben laut Stadt einige Markthändler ihr Kommen zugesagt. Ab 31. Dezember steht der Wochenmarkt wieder auf dem Rathausplatz.