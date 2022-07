Bei den Nibelungen-Festspielen in Worms, die am 15. Juli orgen beginnen, spielt Heiko Raulin für Olaf Johannessen den Hagen. Olaf Johannessen fällt krankheitsbedingt aus. Heiko Raulin verbindet eine langjährige Arbeitsbeziehung zu Regisseur Roger Vontobel am Hamburger Schauspielhaus, am Schauspiel Frankfurt und an den Bühnen Bern, die ihn nun nach Worms führt. Weitere wichtige Wegbegleiter sind die Regisseure Robert Borgmann und Jan Bosse, in dessen deutscher Erstaufführung von „Jedermann(stirbt)“ von Ferdinand Schmalz er den Teufel spielte. Im TV war er zuletzt in Dror Zahavis Polizeiruf „Hermann“zu sehen. Unter der Intendanz von Nico Hofmann zeigen die Nibelungen-Festspiele vom 15. bis zum 31. Juli das Stück „hildensaga. ein königinnendrama“ von Nestroypreisträgers Ferdinand Schmalz. Infos unter www.nibelungenfestspiele.de