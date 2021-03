Man kennt das: nur mal schnell am Briefkasten anhalten, flott zwei Umschläge einwerfen und rasch weiter. Da kann sich im Eifer des Gefechts schon mal was verhaken. Natürlich sind auch „normale“ Sendungen vor dem Zugriff Dritter zu schützen. Bei Wahlbriefen aber wird das Ganze heikel. Dass ein allzu Neugieriger herausfinden könnte, wem seine Mitbürger die Stimme gegeben haben, setzt zwar einiges an krimineller Energie voraus, ist trotzdem kein guter Zustand. Der beste Tipp, den man geben kann: übervolle Kästen der Post melden und den eigenen Brief erst einstecken, wenn wieder Platz ist.