Heike Schäfer arbeitet seit dem Jahreswechsel im Pflegestützpunkt der Ökumenischen Sozialstation Frankenthal. Die 53-Jährige ist Nachfolgerin von Sigrid Weidenauer-Sauer, die in den Ruhestand gegangen ist. Zusammen mit ihrer Kollegin Sybille Wolf steht Schäfer gesetzlich Versicherten als Ansprechpartnerin und Beraterin zu Fragen der Pflege zur Verfügung. Schäfer, studierte Sozialpädagogin und ausgebildete Krankenschwester, war zuletzt für die Stadt Frankenthal als Sozialarbeiterin tätig. Termine mit Beratungskräften der Pflegestützpunkte in Frankenthal können telefonisch vereinbart werden: Der Stützpunkt der Ökumenischen Sozialstation im Foltzring 12 ist erreichbar unter der Nummer 06233 3564132 (Heike Schäfer) oder 06233 3564131 (Sybille Wolf); der Stützpunkt der Arbeiterwohlfahrt in der Schmiedgasse 47 ist erreichbar unter der Nummer 06233 3564121 (Dagmar Rademacher) oder 06233 3564120 (Sybille Wolf).