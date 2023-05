Seinen im März erschienen Gedichtband „Atembruch“ stellt der pfälzische Lyriker Hasan Özdemir auf Einladung des Sieben Mühlen Kunst- und Kulturverein am Donnerstag, 4. Mai, 19.30 Uhr, im Alten Rathaus in Großkarlbach vor.

Hasan Özdemir hatte lange nichts veröffentlicht, zehn Jahre alt ist sein Vorgänger-Lyrikband „Geschälte Sätze“. Anfang März aber ist „Atembruch“ erschienen, erneut im Berliner Verlag Schiler und Mücke. Es ist sein achter Band, mit knapp 50 Gedichten.

Nach Ligurien und Ludwigshafen, in den heißen Frühling Sevillas und „Das Heim Freins“, seine zweite Heimat Freinsheim, führen Özdemirs neue Gedichte. Sie führen durch den „Zyklus einer Liebe“, sie führen durch die Zeit, auf den Friedhof, immer wieder. Mehrere Gedichte hat er, selbst Vater zweier Söhne, seinem verstorbenen Vater Ali gewidmet.

Hasan Özdemir ist 1963 in Sorgun in der Provinz Yozgat geboren, kam 1979 nach Ludwigshafen, wo sein Vater schon seit zehn Jahren lebte. Er studierte er Germanistik, Philosophie und Deutsch als Fremdsprache in Heidelberg, 1989 erschien sein erster Gedichtband.

