Fahrchips im Wert von 800 Euro waren plötzlich weg. Jugendliche wurden dabei erwischt, als sie versuchten, mit dem Diebesgut zu fahren. Was ist über den Fall bekannt?

Einige Schausteller, die am Frankenthaler Frühjahrsmarkt teilgenommen haben, zeigten sich am letzten Markttag frustriert angesichts der mauen Einnahmen. Einer der Schausteller dürfte darüber hinaus besonders verärgert sein: Fahrchips im Wert von 800 Euro wurden zwischen Karfreitag und Karsamstag aus dem Verkaufsraum des Fahrgeschäfts gestohlen. Weil Jugendliche wenig später versuchten, mit der gestohlenen Ware Eintritt zu erhalten und gegenüber der Polizei aussagten, woher sie die Tickets hatten, kam diese den mutmaßlichen Dieben auf die Spur.

Auf RHEINPFALZ-Anfrage haben die Ermittler weitere Erkenntnisse zu der Tat mitgeteilt. Die gute Nachricht für den Betreiber des Fahrgeschäfts: Ein „Großteil der verbliebenen Fahrchips“ konnte sichergestellt werden. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass zwei Jugendliche im Alter von 15 und 18 Jahren, wohnhaft in Frankenthal, für den Diebstahl verantwortlich sind. Auf die beiden kommt ein Verfahren aufgrund des Aufbruchs mit Diebstahl einerseits sowie Hehlerei andererseits zu.

Drei Käufer haben sich strafbar gemacht

Wie ein Sprecher der Polizei erklärt, kann in der Theorie im Fall eines schweren Diebstahls eine Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu zehn Jahren verhängt werden. Bei Hehlerei sieht das Strafgesetzbuch bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe vor. Allerdings gehen die Ermittler davon aus, dass bei dieser Tat im Falle einer Verurteilung das Jugendstrafrecht zur Anwendung kommt, das mildere Strafen vorsieht.

Durch den Ankauf haben sich auch die drei 15-Jährigen strafbar gemacht, die mit den gestohlenen Chips das Fahrgeschäft betreten wollten. Bei ihnen handelt es sich ebenfalls um Jungs aus Frankenthal. Über weitere Personen, die gestohlene Eintrittskarten abgekauft haben, liegen der Polizei derzeit keine Erkenntnisse vor.

Von den fünf Jugendlichen ist lediglich der 18-Jährige polizeibekannt, und das nicht einschlägig. Abgesehen von dieser Tat meldet die Polizei einen ruhigen Verlauf des Frühjahrmarkts.