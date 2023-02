Ein 81-jähriger Autofahrer, der über keine gültige Fahrerlaubnis verfügte, hat am Freitag einen in der Straße Am Strandpark geparkten Lieferwagen beschädigt. Wie die Polizei meldet, hatte der Senior, der gegen 13.30 Uhr in entgegengesetzter Richtung unterwegs war, den Transporter mit der linken Front seines Opels derart gestreift, dass eine der geöffneten Hecktüren abgerissen wurde. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Während der Unfallaufnahme fielen den Polizeibeamten bei dem 81-Jährigen altersbedingte körperliche und geistige Einschränkungen auf. Zudem stellte sich heraus, dass er nicht in Besitz eines Führerscheins war. Den Senior erwartet nun Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie einer Gefährdung des Straßenverkehrs.