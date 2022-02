Unbekannte Täter haben die Heckscheibe eines auf dem Parkplatz am Netto-Markt in der Eisenbahnstraße abgestellten Mercedes zertrümmert und nach Angaben der Polizei aus dem Inneren des Autos eine Sporttasche und Kopfhörer der Marke Apple gestohlen. Die Tatzeit liegt den Beamten zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr. Über die Ortungsfunktion der Ohrhörer sei eine 19-Jährige als mögliche Verdächtige ermittelt werden. Sie habe bei ihrer Vernehmung aber erklärt, die sogenannten Air-Pods lediglich gefunden zu haben. Weitere Ermittlungen, beispielsweise das Auswerten von Aufzeichnungen der Überwachungskamera, dauerten noch an. Hinweise an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.