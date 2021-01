An einem Chrysler, der im Sauweideweg in Frankenthal auf Höhe der Hausnummer 5 geparkt war, haben Unbekannte die linke Seite zerkratzt und die Heckscheibe eingeworfen. Die Polizei schätzt den Schaden auf 1000 Euro. Die Tat soll sich zwischen Mittwoch, 6. Januar, 18 Uhr, und Donnerstag, 7. Januar, 16.55 Uhr, ereignet haben. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu melden.