Erstaunt hat Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) auf den angekündigten Antrag der Grünen reagiert, Beschäftigten in der Stadtklinik Frankenthal einen Bonus zu zahlen (wir berichteten). Damit werde lediglich eine bereits bestehende Initiative der Verwaltung aufgegriffen, erklärte der OB. Am 7. April habe er dem Ältestenrat, in dem die Grünen vertreten sind, ausführlich darüber berichtet. So liefen bereits seit März Prüfungen, wie solche Zahlungen im Detail geregelt werden könnten. Unter anderem gebe es dazu Gespräche mit dem Kommunalen Arbeitgeberverband. Außerdem sei der neue Kaufmännische Direktor der Klinik damit befasst. Ziel sei es, eine faire Lösung zu finden, damit sich die „Mitarbeiter gerecht behandelt fühlen“. Ein Projekt in dieser Größenordnung müsse „im Wirtschaftsplan dargestellt werden können“ und bedürfe dann auch eines Gremienbeschlusses.