Zur Beseitigung von Kabelschäden an der Straßenbeleuchtung müssen laut Verwaltung Teile der Fahrbahn und des Gehwegs in der Heßheimer Straße und der Eisenbahnstraße zeitweise gesperrt werden. Die Arbeiten finden zwischen Montag, 19. Oktober, und Mittwoch, 28. Oktober, in drei Bauabschnitten statt. Es kommt zu Verkehrsumleitungen und Änderungen im Busverkehr.

Details zu den Sperrungen und den Zeiten lesen Sie hier.