In der Heßheimer Straße in Höhe des Anwesens Nummer 26 finden ab Montag, 4. Mai, im Auftrag der Stadtwerke Tiefbauarbeiten statt. Dafür muss die Straße zum Teil gesperrt werden, teilen die Werke mit. Die Arbeiten erfolgen in zwei Abschnitten. Zunächst wird von Montag, 4., bis Sonntag, 10. Mai, die Fahrbahn in der Anliegerstraße (Heßheimer Straße 42) voll und auf der Nordseite der Heßheimer Straße teilweise gesperrt. Die Einbahnregelung in der Anliegerstraße wird aufgehoben, sodass die Anwesen weiterhin angefahren werden können. Der Verkehr in der Heßheimer Straße fließt weiter in beide Richtungen. Das gilt auch für den zweiten Bauabschnitt. Von Montag, 11. Mai, bis Montag, 18. Mai, wird dann die Fahrbahn auf der Südseite der Heßheimer Straße zum Teil gesperrt.