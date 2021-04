Drei Schüler der Grundschule Heßheim sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das hat Verbandsgemeindebürgermeister Michael Reith (SPD) mitgeteilt. Am Samstag sei gemeinsam mit dem Gesundheitsamt entschieden worden, die komplette Schulklasse 4c in Quarantäne zu schicken. Die Eltern der betroffenen Kinder seien informiert worden, so Reith. In der Verbandsgemeinde waren am Freitag nach Angaben der Rhein-Pfalz-Kreisverwaltung 60 aktive Infektionen mit dem Erreger Sars-Cov-2 bekannt. Die Zahlen vom Wochenende veröffentlicht die Kreisverwaltung am Montagnachmittag. Das Landesuntersuchungsamt meldete am Sonntag kreisweit 642 aktive Infektionen, das sind elf mehr als am Vortag.