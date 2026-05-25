Frankenthal Heßheim: Beregnerköpfe im Wert von 2000 Euro gestohlen
Unbekannte haben in der Gemarkung Heßheim mehrere landwirtschaftliche Beregnerköpfe gestohlen. Das teilte die Polizei mit.
Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 6 Uhr, in der Nähe der Landesstraße 453. Der entstandene Schaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.
Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Frankenthal unter Telefon 06233 313-0 oder bei der Polizeiwache Maxdorf unter Telefon 06237 934-100 zu melden. Hinweise sind auch per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de möglich.