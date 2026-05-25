Unbekannte haben in der Gemarkung Heßheim mehrere landwirtschaftliche Beregnerköpfe gestohlen. Das teilte die Polizei mit.

Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 6 Uhr, in der Nähe der Landesstraße 453. Der entstandene Schaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Frankenthal unter Telefon 06233 313-0 oder bei der Polizeiwache Maxdorf unter Telefon 06237 934-100 zu melden. Hinweise sind auch per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de möglich.