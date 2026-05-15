Zum Bierfest mit Line Dance und bayerischen Spezialitäten laden fürs Wochenende 16. und 17. Mai die Interessengemeinschaft Gerolsheim (IGG) und der Förderverein der Feuerwehr auf dem Festplatz An der Weet ein. Um 18 Uhr wird am Samstag ein Freibierfass angestochen, ab 20 Uhr spielt die Band Rockkapelle. Der Festsonntag beginnt um 10 Uhr mit einem Weißwurstfrühschoppen beziehungsweise um 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst. Ab 14 Uhr gibt’s Kaffee und Kuchen und Line-Dance-Vorführungen mit Livemusik von Jim Everett. „Es werden mehr als 200 Tänzer erwartet“, kündigt IGG-Vorsitzender Marco Arenth an. Wer will, kann mittanzen. Schausteller bieten Arenth zufolge Pfeilwerfen und Entenangeln sowie Fahrten auf einer Kindereisenbahn an.