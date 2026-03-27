Eigentlich hat ein 39-Jähriger Hausverbot in einem Supermarkt in der Frankenthaler Eisenbahnstraße. Daran gehalten hat er sich am Donnerstag nicht und wurde gegen 14.10 Uhr der Polizei von einem Mitarbeiter gemeldet. Als eine Streife den 39-Jährigen überprüfte, stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein offener Haftbefehl vorlag. Also ging es für ihn vom Supermarkt in die JVA. Weil Zeugen angaben, dass er zuvor betrunken mit dem Fahrrad zum Supermarkt gefahren sei, wurde ein Alkoholtest angeordnet. Das Ergebnis: 3,1 Promille. Dem Mann wurde daraufhin noch eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.