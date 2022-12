24 Anfragen und Anträge zum Haushaltsplan 2023 liegen dem Haupt- und Finanzausschuss vor, der sich zu seiner ganztägigen Sitzung am Dienstag, 6. Dezember, 9 Uhr, im Congress-Forum (kleiner Saal, Stephan-Cosacchi-Platz 5) trifft. Die Stadtverwaltung geht beim Etat fürs kommende Jahr davon aus, im Ergebnishaushalt einen Überschuss von rund 3,26 Millionen Euro erzielen zu können. Unter anderem erkundigt sich die SPD nach einem Masterplan für den Schulstandort Jakobsoplatz im Pilgerpfad. Die CDU will wissen, wie der Fuhrpark der Feuerwehr auf den neuesten Stand gebracht werden soll. Die FWG sähe gern, dass im Haushalt Mittel für eine Mitarbeiterbefragung in der Verwaltung eingeplant werden. Dazu passend berichtet die Stadt über ihr Bewerbermanagement. Außerdem auf der umfangreichen Tagesordnung des Gremiums: das Thema Verlustausgleich bei der Stadtklinik, die zuletzt tief in die roten Zahlen gerutscht ist.