Der Haushalt ist nun doch ausgeglichen, trotzdem ist die Stimmung im Rat der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim schlecht. Das bekommt die Feuerwehr zu spüren.

Die Kuh ist vom Eis, könnte man nach der Verabschiedung des Haushalts der Verbandsgemeinde (VG) Lambsheim-Heßheim sagen. In zig Beratungen wurden so viele Einnahmen verbessert und Ausgaben gekürzt, dass der Haushalt 2026 jetzt ausgeglichen ist. Unterm Strich steht ein Plus von knapp 13.600 Euro. Trotzdem war es in der vergangenen Woche wieder eine konfliktreiche Sitzung, in der die mehrheitsbildende Koalition im Rat (CDU, FWG und FDP) die Konfrontation mit dem sozialdemokratischen Bürgermeister Michael Reith suchte.

Doch der Reihe nach. Erkauft wird die Haushaltswende hin zu den schwarzen Zahlen zum großen Teil mit der Erhöhung der VG-Umlage von 37 auf 39 Prozent. Die Ortsgemeinden greifen jetzt also tiefer in ihre Kassen, um die Verwaltungsarbeit und die Kosten jener Infrastruktur zu bezahlen, für die laut Gesetz die Verbandsgemeinde zuständig ist. Im Herbst 2025 drohte noch ein Minus von mehr als 825.000 Euro. Da hätte es zum Ausgleich einer VG-Umlage von 41 Prozent bedurft.

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Sondervermögen für Straßen und Mietshaus

Zur Entspannung hat das sogenannte Sondervermögen beigetragen: Schulden, die der Bund aufnimmt, um in Deutschland zusätzliche Investitionen der öffentlichen Hand zu ermöglichen. Der Verbandsgemeinde stehen innerhalb von zwölf Jahren 9,73 Millionen Euro zu, von denen nach großem Krach in den Gremien jetzt die Ortsgemeinden etwas abbekommen. Lambsheim hatte Geld für die Sanierung seines Kindergartens erbeten, da streckten die anderen Dörfer ebenfalls den Finger, auch wenn sie das zunächst nicht wollten. Einzig Kleinniedesheim ist beim Verzicht geblieben. Zuschüsse von je 270.000 Euro werden jetzt noch von Beindersheim, Großniedesheim, Heßheim für den ohnehin geplanten Straßenausbau sowie von Heuchelheim für die Sanierung eines Mietshauses angemeldet.

Das wirkt sich, anders als von einer Elterninitiative befürchtet, nicht auf das Vorhaben aus, die Heßheimer Grundschule zu erweitern und zu modernisieren. Das steht mit 5,5 Millionen Euro im Maßnahmenkatalog für das Sondervermögen. Außerdem soll Geld in die Eckbachhalle, die Karl-Wendel-Schule und in Anschaffungen für die Freiwillige Feuerwehr fließen.

Koalition zufrieden, SPD-Fraktion empört

Andreas Stellmann (CDU) freute sich in der Ratssitzung, dass die Ortsgemeinden Geld bekommen und die Verbandsgemeinde trotzdem ihre wichtigen Projekte umsetzen könne. Stellmann wie die gesamte CDU-FWG-FDP-Koalition hatte die Forderung der Lambsheimer unterstützt. Ken Stutzmann von der SPD-Fraktion, die das Sondervermögen eigentlich ganz der VG überlassen wollte, sprach hingegen von einem „Schlag ins Gesicht“ der Freiwilligen Feuerwehr.

Denn die seit mindestens vier Jahren avisierte Vergrößerung des Beindersheimer Mannschafts- und Gerätehauses ist von der Zuschussliste verschwunden. Sie steht, beziffert mit 1,23 Millionen Euro, nur noch auf der Warteliste als Ersatzmaßnahme, falls etwas anderes nicht umgesetzt wird. Der Platzmangel in dem Gebäude gefährde unter anderem die Jugendarbeit und Nachwuchsförderung, betonte der Berufsfeuerwehrmann Stutzmann. „Vielen ist wohl nicht bewusst, mit welchen Aufgaben und Szenarien sich die Feuerwehr heute befassen muss“, sagte er. Nicht die Feuerwehr brauche die Gerätehäuser, sondern die Bürger und Gemeindevertreter.

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Damit reagierte Stutzmann offenbar auf die in Teilen des VG-Rats spürbare Skepsis gegenüber den Ausgaben für den Brand- und Katastrophenschutz, wie sie der Bürgermeister als notwendig aufgelistet und vor der Entscheidung über das Sondervermögen relativ kurzfristig vorgelegt hatte. „Ich würde über den Bedarf der Feuerwehr gern eingehender sprechen“, meinte Klaus-Peter Spohn-Logé (Grüne).

Andreas Stellmann rief den im vergangenen Herbst vorgestellten Feuerwehrbedarfsplan, eine Art Gutachten samt Maßnahmenkatalog, in Erinnerung. Diesen Plan näher zu betrachten, sei nicht passiert, sagte er. Bürgermeister Reith konterte: Wehrleiter Thiemo Seibert habe damals ausdrücklich angeboten, dass sich der Rat oder auch einzelne Fraktionen bei Fragen oder dem Wunsch nach einer Besichtigung bei ihm melden könnten. Das habe niemand getan.

Lieber Gerätewart oder Jugendpfleger?

Gegen die Belange der Wehr war auch der Koalitionsantrag zur Veränderung des Stellenplans gerichtet. Stephan Daniv (FWG) forderte darin, die für die hauptamtliche Gerätewartung vorgesehene zusätzliche halbe Stelle lieber der offenen Kinder- und Jugendarbeit zuzuschlagen. Erst kürzlich sei deutlich geworden, welche Folgen, nämlich die Schließung von Jugendtreffs, es habe, wenn eine der beiden Jugendpflegerinnen ausfalle. „Und was passiert, wenn der Gerätewart krank wird?“, entgegnete Angela Haller (SPD).

Zum Hintergrund laut Michael Reith: Die behördlichen Anforderungen an die Wartung von Gerätschaften der Feuerwehr seien so hoch, dass dafür 1,5 Stellen notwendig seien. Das zeige ihm auch die Praxis in anderen Kommunen im Rhein-Pfalz-Kreis. Der jetzige Gerätewart wolle unter anderem wegen der hohen Belastung künftig in Teilzeit arbeiten, deshalb sei er, Reith, zuversichtlich, jemanden zu finden, sofern er eine volle Stelle anbieten könne.

Martin Haller: „Da machen wir nicht mit!“

Klaus Fieberling (SPD) sagte, an die Mitglieder der Koalition gewandt: „Es ist beschämend, wie Sie mit der Feuerwehr umgehen.“ Man könne ja zwecks Stelleneinsparung gern mal über weniger Beigeordnete reden. Die Koalition hat vor Jahren mit ihrer Mehrheit drei Beigeordnete aus ihren Reihen durchgesetzt. Martin Haller (SPD) argumentierte ebenfalls gegen den Antrag von Daniv: „Da machen wir auf keinen Fall mit. Es kommt doch auch niemand auf die Idee zu sagen: Es fehlt uns an Kita-Personal, also sparen wir an der Polizei.“ Wehrleiter Thiemo Seibert brachte in die Debatte nur die Haftungsfrage ein: „Es gibt gesetzliche Verpflichtungen, die kann man nicht wegdiskutieren.“

Wortmeldungen aus der Koalition mit dem Tenor „nach Lösungen suchen“ griff Angela Haller auf. Ihr Vorschlag: anderthalb Gerätewartstellen jetzt und eine halbe Jugendpflegerstelle zum 1. Januar 2027, „dann sollten wir angesichts des leer gefegten Markts aber jetzt schon auf die Suche gehen“. Nach einer Beratungspause zog die Koalition ihren Antrag zurück. Der VG-Haushalt wurde einstimmig bei fünf Enthaltungen angenommen.

Mit Vorwürfen gespickte Haushaltsrede der FDP

Zuvor hatte Martina Nagora eine Rede gehalten. Seit ein paar Jahren ist es – um Wiederholungen und Zahlenrhetorik zu vermeiden – im VG-Rat Brauch, dass nur eine Fraktion den Haushaltsplan kommentiert, diesmal war die FDP an der Reihe. Nagora sprach von „Verschleppung“ der Jahresabschlüsse, einem Mangel an Haushaltsdisziplin in der Verwaltung, schleppender Digitalisierung und fehlender Transparenz gegenüber Ausschüssen und Rat. Michael Reith wies die seitenlangen Vorwürfe Punkt für Punkt zurück. Mit Nagoras Generalkritik dürfte die Vereinbarung „Nur eine Haushaltsrede für alle“ ein Ende gefunden haben. Angela Haller kündigte an, dass sich SPD daran künftig nicht mehr halten werde.