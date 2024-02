Für die Unterhaltung des ehemaligen Freibadgeländes in Lambsheim wird im Gemeindehaushalt 2024 nicht mehr Geld als absolut nötig locker gemacht. So könnte man die Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses an den Gemeinderat auf den Punkt bringen. Die Fraktionen von SPD und Grünen sind mit dem Wunsch, 20.000 Euro für Reparaturen und funktionierende Toiletten bereitzustellen, abgeblitzt. Begründet hatten sie den Vorstoß mit den Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche, die das Jahr über auf dem Areal stattfinden, zum Beispiel die sogenannte Ortsranderholung.

Die Mehrheit im Ausschuss war allerdings der Meinung, dass 5000 Euro genügen, um das Gelände und die sanitären Einrichtungen für diese Zwecke in Schuss zu halten. Sebastian Dietz (CDU) erinnerte an den Beschluss, dass das Gelände mit Wohnhäusern bebaut werden soll. Deshalb werde man keine hohen Summen mehr in die dort befindlichen Gebäude stecken. Unklar ist, ob und wie die Umzäunung des Grundstücks repariert werden muss.